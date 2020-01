Válková: Nemám se za co stydět, dohled se týkal těžkých zločinců

Je pravda, že jste spolupracovala s prokurátorem Urválkem a sepsala s ním článek o ochranném dohledu, který sloužil k šikaně disidentů?

Smála bych se tomu, kdyby to nebylo tak vážné. Je to úplná blbost. Dělala jsem výzkum ohledně ochranného dohledu, který se ukládal recidivistům závažných trestných činů. Stejně jako se těmto lidem ukládal nepodmíněný trest. A ochranný dohled se zavedl, aby se kontrolovali po propuštění. Sledovala jsem u multirecidivistů, jestli dohled pomáhá, nebo ne. Dospěla jsem k závěru, že tím, že ho vykonávali příslušníci Veřejné bezpečnosti, tak to nebylo ideální. Má studie poukázala, že ti pachatelé nedůvěřují policistům, a došla jsem k závěru, že by bylo lepší, kdyby hlavní dohled dělali sociální kurátoři nebo někdo jiný.

Josef Urválek byl komunistickým prokurátorem Státního soudu a později soudcem Nejvyššího soudu. Proslul jako prokurátor během vykonstruovaných procesů v 50. letech, mimo jiné s Miladou Horákovou. V roce 1968 se dostal pod veřejnou i stranickou kritiku, osobní odpovědnost odmítal přijmout. V roce 1979 spáchal sebevraždu.

Ochranný dohled se zneužíval k šikaně disidentů…

To, že se zneužíval, nezpochybňuji, ale to my jsme nevěděli. Já jsem vůbec nebyla v politické struktuře, abych se dověděla, co se dělo disidentům. To jsme se dověděli až po roce ’89.

A že jsem se na tom podílela… To je nesmyslná zkratka. Nebyla jsem prokurátorka. Nebyla jsem příslušnice Veřejné bezpečnosti. Neměla jsem nic společného s StB. Naopak si myslím, že jsem hodně zkultivovala systém trestní justice. Stála jsem u zavedení tohoto typu sankcí. Považuji za naprostou nehoráznost, že mě, která tady zavedla probační a mediační službu a která se podílela na zefektivnění zacházení s pachateli včetně recidivních, někdo nařkne, že jsem se podílela na stíhání disidentů.

To je na žalobu. Nejen že je to zkreslující, ale i úmyslně mě to poškozuje. Proč bych já měla vysvětlovat práci, která obstojí odborně i v dnešní době?

Spolupracovala jste s Josefem Urválkem?

V tom ústavu spolupracovala spousta lidí. Publikovala jsem různé články se všemi, nedělala jsem výjimky. Urválek tam byl zaměstnaný, tak jsem publikovala i s ním nějaký příspěvek. On si tam asi vzal nějakou hlavní část, já jsem tam možná doplnila nějakou teoretickou část. To je v pořádku. Nevěděla jsem, o koho jde. Tehdy jsem ho neznala, nevěděla jsem, jakou roli hrál v procesu s Miladou Horákovou. To jsme se dověděli až později.

Kandidaturu na ombudsmanku nestáhnete?