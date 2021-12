Válek začal s reorganizací na resortu zdravotnictví. Blahu chce jako náměstka pro IT

„Chci, aby to byl standardní úsek ministerstva, který bude zaměřený na IT, což je problematika, která je obrovský problém České republiky,“ řekl ministr v rozhovoru pro Právo.

Funkce je šitá na míru dosavadnímu politickému náměstkovi Milanu Blahovi, který před tím působil jako zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro IT a komunikaci. Válek před časem řekl, že by ho rád na resortu udržel. „Předpokládám, že proběhne výběrové řízení, do kterého se přihlásí,“ doplnil ministr.