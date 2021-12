Válek: Upravená vyhláška o povinném očkování bude v půlce února

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) hodlá novelu očkovací vyhlášky, kde již nebude povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let, předložit vládě zhruba do poloviny února. Válek to v neděli uvedl v partii na CNN Prima News. Vyhláška o povinném očkování pro vybrané profese a seniory má platit od března.