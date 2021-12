Válek: Mám tři varianty postupu ve školách. On-line výuku už ne

Vláda představila minulou středu několik opatření. Připraveno jste měl pět scénářů. Který z nich jste představil? Bylo ve hře větší zpřísnění?

Je to varianta, kterou vláda považovala za nejlepší z pohledu bezpečnosti versus poškození podnikatelů, ale také z hlediska fungování systému, srozumitelnosti, jednoduchosti a proveditelnosti.

Od odborníků zaznívá, že se tu varianta omikron už komunitně šíří. V úřadu jste sice krátce, ale nemělo přijít zpřísnění dřív? Opožděné reakce byly přece to, co jste jako opozice dřív hlasitě kritizovali.

Proto jsme ta opatření vyhlásili už minulou středu.

Zároveň ale stále čekáte na data z jiných států a ve středu vláda znovu zasedne. Proč? Chcete ještě zpřísňovat?

Poslouží k tomu, co se stane v druhé polovině ledna. K tomu, jak ještě doladit pravidla pro děti ve školách a jak přesně nastavit obecný rámec využití PCR testů.

Jak by to mohlo vypadat? O testování školáků dvakrát týdně jste přece už rozhodli.

Dohodli jsme se, že nebudu říkat nic předem, až po vládě. V každém případě nás prvních čtrnáct dní v lednu čeká to, že děti budou mít kvalitní antigenní test v pondělí a ve čtvrtek. Mám několik variant, které na to navážou a které ještě upravím do 29. prosince podle dat 27. či 28. prosince.

Všechny tři varianty mi schválilo ministerstvo školství. Tým profesora Chlíbka, hlavní hygienička a pan plukovník Šnajdárek řekli, že jsou realizovatelné. Pro všechny scénáře máme zajištěné testy i to, aby byly eventuálně proveditelné kontroly PCR testy. Všechny varianty mají jedno zadání: ne on-line výuka.

Stále přemýšlím, co jiného než intenzivnější testování můžete navrhnout.

Například testování zintenzivnit, aby se dělalo každý den, nebo navázat na pozitivní antigenní PCR test s diskriminací. Dále třeba změnit prioritu objednávání testu, aby PCR test pro dítě s pozitivním AG testem byl nejdůležitější ze všech, a tím pádem budu trvat na výsledku do 12 hodin. Krajské hygieny by mohly definovat podmínky v ohnisku, jinak a ještě přísněji.

Můžu udělat třeba to, že do systému vtáhnu možnost „test to stay“, ale i karanténu celé třídy, nejenom části, pokud to škola považuje za výhodnější. Všechny tyto varianty musím zkombinovat, aby reflektovaly situaci 27. a 28. prosince. Minulý týden (22. 12.) mi vláda schválila obecný rámec. Jeho technické provedení, které vůbec nemá dopad na děti nebo jejich rodiče, předložím toho 29. prosince vládě.

A změny v jiných oblastech?

Podle situace k 28. prosinci předložím vládě, co se bude dít dál například s testováním ve firmách nebo se systémem třetích dávek. Jestli je uvolnit ještě mladším skupinám. Rád bych, aby se tam dostali 18+. Víc ale neřeknu, protože jsem slíbil premiérovi, že bude opatření první vědět vláda a ta o nich rozhodne.

Odborníci, včetně těch z ÚZIS, očekávají, že omikron v ČR převládne už začátkem ledna. Očekávají se vysoké počty nakažených. Nesnažíme se hasit oheň, když už nám hoří les?

Omikron převládne. A nikdo na světě s tím nic nenadělá. Nedá se zabránit tomu, aby nám převládl.

Určitými kroky se dá ale přece jeho nástup zpomalit.

Ano. Zásadní dopad je, abychom neměli vážně nemocné v nemocnicích. Proto musím co nejvíce protáhnout křivku, kdy bude omikron dopadat, a to jsou ty dva testy žáků ve školách nebo změna diskriminačního PCR. Kdyby se nám to podařilo protáhnout třeba o dva měsíce, tak máme další dva měsíce, kdy se můžou očkovat třetí dávky.

Proto jsme od 27. prosince uvolnili třetí dávky pro všechny od 30 let. Potřebujeme co nejvíce prodloužit dobu, po kterou lze intenzivně očkovat, a to za podmínek, aby stát stále dobře fungoval, děti mohly chodit do školy a eventuálně jely na hory, kde to nepřenášejí.

Také seženu všechny možné léky, které jsou použitelné a budou dostupné s jasným protokolem. K tomu PCR test u všech, kteří mají příznaky. U těch musí být diskriminační, abychom velmi rychle zjistili, jestli mají omikron, a mohly se jim nasadit léky vhodné na omikron. Ne všechna antivirotika a monoklonální protilátky, které účinkují na deltu, jsou účinné i na omikron. Toto musím nastavit a dostat to k pacientům v případě omikronu třeba už druhý den.

Neočkované prosíte, ať změní názor a nechají se naočkovat. Připouštíte si, že to při současné náladě ve společnosti nemusí fungovat? Přece jen oslovujete ty, kteří se doteď očkovat nenechali.

Rozumím, že mají někteří, byť pro mě nepochopitelně, obavy z mRNA vakcín (od Pfizer/BioNTech a Moderny). Je to nerozumné, ale chápu, že to tak někteří mají.

Dostupné proto budou v ČR i klasické vakcíny. Věřím, že ti, kteří mají strach z mRNA vakcín a nejsou to odpírači, toho využijí. Budou je mít k dispozici. Na Masarykově univerzitě jsme se dostali na proočkovanost kolem 90 procent zaměstnanců a přes 75 procent studentů a to číslo stoupá. Mám velkou důvěru ve své spoluobčany.

Univerzitní prostředí je ale přece jen jiná skupina obyvatel.

To ano, udělám všechno, abych pochybnosti rozptýlil, budu vždy vše vysvětlovat. Vím, že pacient má obavy. Role lékaře je vysvětlovat a obavy rozptylovat. Já si tu roli uvědomuji. To je důvod, proč jsem požádal Marka Orko Váchu, který je obrovská autorita přes etiku a biologii, aby byl nejenom mým poradcem, ale jakýmsi poradcem vlády pro tyto otázky.

Myslím, že obavy hlavně vzbuzovalo velmi nejednotné vyjadřování vlády. V pondělí zazněla informace, že něco platí. V úterý to ministr popřel, ve středu řekli, že to bude jinak, a v pátek řekl premiér, že to bude ještě jinak. My to budeme dělat předvídatelně, oznamovat s dostatečným předstihem.

Říkáte, že chcete vysvětlovat, ne nařizovat. Zavádění restrikcí jste přirovnal ke komunistickému režimu. Nebyl to nešťastný příměr? Třeba Německo omezilo v mnoha oblastech jen neočkované.

Rozumím, že přirovnání ke komunistům bylo hodně silné přirovnání, ale chtěl jsem říct, že ani totalitním režimům se nepodařilo vymoci svým aparátem svoje nařízení. My jsme v demokratické společnosti. Věřím, že rozum, vysvětlení, srozumitelnost, přesvědčivost a především pravda jsou dostatečně silný nástroj, abychom většinu občanů České republiky přesvědčili, aby se chovali správně a dělali to, co je k jejich prospěchu.

Nouzový stav jste prodloužit nechtěli. Opatření se teď mají řídit podle pandemického zákona. V čem máte jistotu, že vám soud opatření neshodí podobně jako předchozí vládě?

V tom, že se na tom shodla celá vláda. Shodl se na tom ministr spravedlnosti Pavel Blažek, legislativní ministr Michal Šalomoun a také zástupci pěti politických stran, kteří dlouhodobě problémy pandemického zákona diskutovali, a jsou to opatření, která jsou velmi silně odborně zdůvodněna. To byl problém dřívějších opatření. Za odborným zdůvodněním stojím já a odborný tým profesora Chlíbka.

Čili na legislativní odbor ministerstva jste tentokrát nespoléhali.

Legislativní odbor nemůže být ten, který medicínsky a epidemicky zdůvodňuje, proč od 29. prosince do 3. ledna může být uvnitř 50 lidí. Opravdu bych byl velmi rád, abychom odlišili odbornou stránku věci. Jaká opatření, proč, co je jejich důvodem. Například u stolu mohou být čtyři lidi. Proč? Protože většina stolů je obdélníková nebo čtvercová a lidé u nich sedí proti sobě.

To už ale na tiskové konferenci nezaznělo.

To by musela trvat deset hodin.

To je ale přesně to, na co se lidé ptají. Proč teď šest lidí a pak jen čtyři.

Teď jsem to vysvětlil, tak doufám, že to předáte dál. Proč může u stolu sedět ve vyšším počtu rodina? Protože spolu sedí u stolu i doma. Tím pádem to nevadí v restauraci. Pokud to není rodina a nebydlí v jedné domácnosti, pak sedí čtyři u stolu. Ano. Můžete namítnout, že sedí u kulatého stolu. No tak si sednou na jednu stranu. Jenže jak jsem vám řekl, věřím v rozum. Věřím, že naši spoluobčané chtějí, abychom se s covidem naučili žít, a chápou, že jde o to, aby seděli proti sobě.

Z opozice jste před nástupem do funkce hlasitě orodoval za to, aby se zachovaly PCR testy. Kdy je chcete vrátit do hry?

Kapacity PCR testů teď musím dát ne těm, kteří je potřebují kvůli tomu, aby mohli do kina. Rád bych to udělal a myslím si, že je to správné, ale teď jde o pacienty, kteří jsou ohroženi na životě, a o děti. Ty já nemůžu obětovat, to nejde. Prioritou je, aby symptomatičtí pacienti měli rychlý PCR test, vyhodnocený do 24 hodin a musí mít diskriminační test. A protože tady bude omikron, počet těchto pacientů poletí nahoru. Na to musíme být připraveni. Když se podaří, tak musím mít nachystané PCR testování pro děti ve školách po pozitivním AG testu. Třetí věc jsou hory, před kterými se děti otestují PCR testem. Bohužel tady není volná kapacita pro ty, kteří by chtěli jet s PCR testem do divadla. Udělám ale vše pro to, aby se objevila.

Podle toho, jak se zachová omikron, chcete upravit i vyhlášku o povinném očkování proti covidu. Proč s tím chcete čekat až do poloviny února? Co se změní? Už teď vidíme, jak čísla v okolních státech rostou, máte predikce.

Změní se například to, jak bude druhá dávka účinná u dospělých. Možná budeme muset ještě víc zkrátit interval pro třetí dávku a změní se možná i postavení jednodávkových vakcín. Zcela jiný může být i výsledek debaty o protilátkách. K dispozici budou nové vakcíny. Netroufám si říct kdy, ale doufám, že velmi brzy.

To všechno jsou neznámé. Určitě je nezbytně nutné, aby se každý nechal očkovat. A jsem si stoprocentně jistý, že třetí dávka je jediná bezpečná cesta, jak zabránit vážnému průběhu choroby. Nezachrání vás před tím, abyste sebe nebo ostatní nenakazila. Neschválím vyhlášku, kdy budu k 1. březnu lidi k něčemu nutit a v dubnu se to změní.

Už dříve jste řekl, že chcete paragraf týkající se seniorů nad 60 let zrušit. To stále platí?

Chci zrušit věkové limitace povinného očkování. Takhle jsem to řekl.

Zmínil jste protilátky. Ve vyhlášce jsou společně s kontraindikacemi u jiných nemocí důvodem k tomu, aby se dotčené skupiny očkovat nemusely. Jak je chcete zohlednit? O dostatečné hladině se vedou dlouhé spory.

Kdyby nebylo omikronu, mohl jsem vyhlášku novelizovat podstatně dřív. Moje představa byla taková, že můžeme ponechat nějakou formu povinného očkování pro ty, co nemají bezpečnou hladinu protilátek. Že můžeme nabídnout občanům vhodný způsob měření a říct těm, co mají protilátky, kdy jsou dostatečně chráněni. Na tom pracovala imunologická skupina profesora Chlíbka, blížili se k nějakému závěru a bylo to skoro hotové. Jenže to neplatí pro omikron. I Švýcaři říkají: pro deltu ano, ale ne pro omikron.

A kolik to tedy bylo pro deltu?

Nejde o to, kolik to bylo. Takto to nestojí. U nás umřel pacient, který byl sportovec ve velmi dobrém stavu a hladinu protilátek měl kolem 11 tisíc. Není to o tom, kolik, je to daleko komplikovanější a komplexnější věc.

Takže zatím se protilátky uznávat, ani v souvislosti s povinným očkováním, nebudou.

Tým profesora Chlíbka na tom dál pracuje, ale teď se spojil s odborníky z dalších zemí a debatují o tom, jak se postavíme k omikronu. Je to součástí toho, že se chceme spojit s odborníky z různých zemí, ať se dohodnou na jednotném postupu. Protilátky pro mě nejsou mrtvá záležitost.

A předpokládáte, že by si to vyšetření hradili lidé sami, nebo by to šlo z pojištění?

Pokud by existovalo povinné očkování, pak se domnívám, že by ve vyhlášce musely být zohledněny i protilátky. V současnosti si proto myslím, že by to mělo být hrazené. Pak by to celé dávalo smysl. Nemáme protilátky, nebyli jsme očkovaní, tak pak očkovat. Bylo by to logické a k občanům velmi korektní.