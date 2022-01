Válek dostal dotaz na třetí dávku pro mladistvé. Já su z Brna, Josefe, děkuji, odpověděl

„Moc bych vám chtěl říct, že příští týden ve středu,” spustil ministr po kratším váhání. „Dospěli jsme k dohodě, detaily vám možná řekne pan náměstek. Není to ale politický náměstek, byť to takhle zaznívá, je to špičkový člověk. Mám potřebu to tady říct, byť se mě na to neptáte,“ reagoval Válek.