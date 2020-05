Válečné provizorium na Pardubicku nahradil nový most

„Je to trochu nostalgie, byli jsme na starý most zvyklí. Můj táta ho jako voják ve čtyřicátém sedmém stavěl. Dělali to tu ženijní vojska z Pardubic. Nakonec se tu on, a ještě jeden voják, oženil a zůstal. My jako děti odtud skákaly do vody. Ale čas nezastavíte,“ zavzpomínal Aleš Kouba, předseda místního osadního výboru. A prozradil, že stará konstrukce byla rozebrána a převezena na opískování.