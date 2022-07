Vakcíny na covid zatím vyšly na 19 miliard korun

Suma 19 miliard korun obsahuje i cenu za objednané, ale dosud nedodané vakcíny. Podle náměstka ministra zdravotnictví pro české předsednictví EU Jakuba Dvořáčka není pravděpodobné, že by se počty objednaných vakcín podařilo snížit. Čeká spíš rozložení dodávek do delšího času.

Jedním z cílů českého předsednictví Radě EU je vyjednávání s výrobci vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna o nových smlouvách, které by lépe odpovídaly současné situaci. Státy EU by podle nich měly mít vždy k dispozici nejmodernější vakcíny upravené na aktuální variantu viru a dodávky by měly odpovídat sezonnímu vývoji nákazy.