Vakcínová smršť. Arenberger očekává sto tisíc očkování denně ještě tento týden

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergra (za ANO) v těchto dnech dorazí do Česka „extrémní“ množství vakcín od zahraničních výrobců. Díky tomu by se podle něj mohlo tento týden poprvé očkovat až sto tisíc lidí denně. Řekl to v pondělí serveru Blesk.cz.