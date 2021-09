Václav Klaus je v nemocnici, trápí ho vysoký tlak

Klaus podle informací Práva strávil v nemocnici dvě noci a v pondělí odpoledne jej lékaři propustili do domácího léčení. O jeho zdraví mají nicméně nadále obavy, proto měl podstoupit další vyšetření.

Jak se nyní Právu podařilo zjistit, bývalá hlava státu se však v úterý ráno do ÚVN vrátila. Do areálu Klause přivezla služebním autem ochranka, měl s sebou i příruční tašku. Nyní bude záležet na lékařích, zda si jej v nemocnici nechají, anebo pustí do domácí péče.