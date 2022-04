V ÚSTR to zase vře. Kvůli plagiátorství

Člen tříčlenné posudkové skupiny vědecké rady Jakub Končelík si však trvá na svých závěrech, že se jedná o plagiát. „Je to v půlce knížky. Nevím, jestli dokážete napsat knížku, kde přesně v polovině přestanete být součást knížky. Ale ať dělá, jak umí. Já jsem se vyjádřil. Nemám k tomu co dodat,“ řekl Právu.

„Bylo to zveřejněno konkrétním člověkem, o kterém jsem přesvědčen, že vím, o koho jde. Stoprocentně na ÚSTR skončí, protože spousta jeho kolegů ho má plné zuby. Je to poslední kopnutí umírající kobyly. Nebudu jmenovat, ale je to člověk z vysokého vedení instituce, a není to pan Hazdra,“ uvedl Stehlík.