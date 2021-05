V ústecké nemocnici operují páteř pomocí unikátního robota

„Máme radost, že jsme mohli zahájit už plánované operace. Chci zdůraznit, že během covidu od října do dubna nikdo z pacientů s akutními problémy netrpěl. Teď ale začínáme provoz, kdy můžeme operovat pacienty i plánované,“ raduje se Martin Sameš, přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice.

„Máme ve spinálním programu výhodu, že máme od prosince unikátní sestavu robotického stolu, plus robotické navigace. Tento systém poskytuje v současné době nejpřesnější dostupnou metodu zavedení titanových šroubů,“ shrnul výhody Sameš.

Navigaci pomocí CT ale používají nadále pro snímání anatomie, která se následně převede do robota. „Po předchozím plánování se přesuneme k pacientovi a robot pomocí umělé inteligence už nás navede pro všechny plánované šrouby tak, že kontinuálně hlídá v čase a prostoru polohu těla pacienta, eliminuje riziko, že bychom šrouby zavedli nějakým způsobem špatně mimo kostěné struktury a ohrozili třeba nervy nebo cévy pacienta. Výhodou je, že nepotřebujeme ani žádné zavaděče a šrouby zavádíme přímo prekutálně jenom z drobných nářezů bez pomoci jiných zařízení,“ popisuje průběh operace s pomocí robota neurochirurg Petr Vachata, jenž svou desátou operaci se speciálním robotem provedl na šedesátileté pacientce, jejíž operace byla kvůli pandemii odložena.

„Není to tak, že bez robota bychom nebyli schopni pacienty operovat, my je odoperujeme s velmi dobrou přesností, ale díky tomu robotu se zase přesouváme o něco dál,“ libuje Vachata.

Pro získání certifikace potřebují na stroji vykonat 25 operací. Zatím jich mají za sebou 10. „Už teď se mi rodí v hlavě plán, kdy díky tomuto systému zvládneme mnohem více lidí. Tato operace trvala něco přes hodinu, takže určitě to povede k tomu, že to bude nejen přesnější, ale bude to i rychlejší,“ těší Sameš.