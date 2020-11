V takové koalici je těžké fungovat, postěžoval si Babiš

Přídavky dostávají nyní domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává na dítě do šesti let měsíčně 500 korun, na potomka od šesti do 15 let 610 korun a na studenta od 15 do 26 let 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší.