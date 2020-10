V Senátu vznikl hlídací pes vlády. Chce kontrolovat opatření v nouzovém stavu

Za příklad uvádí třeba senátní komisi pro Ústavu a parlamentní procedury, která je ale podle něj stejně jako obdobné orgány relativně těžkopádná. „Trvá, než se svolá, všechno má svoje oficiality a pravidla. Kdežto my můžeme fungovat bokem a velmi rychle se domlouvat s právníky a případně naše rozpory k Ústavnímu soudu rovnou podepisovat,“ vysvětluje Horník.

Podle Horníka se tak chtějí nadále soustředit na cokoliv, co by bylo v rozporu s Ústavou. A nevylučuje, že by na hraně mohl být i nadcházející zákaz divadelních představení se zpěvem, jako je opera či muzikál. „Ale myslím, že mohou přijít věci hrubšího zrna,“ uvažuje senátor.