V Rudné u Prahy se bude hrát poker o miliardy

Ještě dnes je Atol oploceným staveništěm a dovést vše do takové podoby, jak je prezentováno na webových stránkách projektu, je na první pohled téměř nereálné.

„Když jezdím okolo, tak si také říkám, jestli se to dá zvládnout. Nejsem ale stavař, takže to nedokážu posoudit. Zástupce majitele nám v polovině ledna sliboval, že to klapne,“ řekl Právu místostarosta Rudné Robert Pitrák.