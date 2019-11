V roce 2070 bude třetina Čechů žít v Praze a Středočeském kraji

Ve všech krajích s výjimkou hlavního města tak brzy začne převažovat počet zemřelých nad počtem narozených. V Praze by měli přirozenou obměnou přibývat obyvatelé do konce 50. let.

V Praze by v roce 2070 mělo žít o 410 tisíc lidí více než nyní, tedy 1,72 milionu. Ještě více by se měl zvýšit počet obyvatel středních Čech. Podle projekce téměř o půl milionu osob na 1,86 milionu.

„Bydliště v těchto dvou krajích by tak mohla v budoucnu mít až jedna třetina obyvatel Česka, když aktuálně je to čtvrtina,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky.

Vnitřním stěhováním by měl nejvíce posílit Středočeský kraj, do kterého by se mohlo do roku 2070 přistěhovat z dalších regionů až 390 tisíc obyvatel.