V půli srpna se pacienti dočkají i českého konopí

„Vyhláška o správné pěstitelské praxi by měla vejít v platnost v polovině srpna. V současné chvíli ještě probíhá notifikační proces u Evropské komise,“ řekl minulý týden Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Od té chvíle by mohli pěstitelé začít žádat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o licenci umožňující pěstování konopí pro český trh.

Až do konce loňského roku pěstovala léčebné konopí pro český trh jediná firma, Elkoplast Slušovice. Ta má i nadále zájem o pěstování konopí pro tuzemské pacienty. Další firmy by se k ní rády přidaly, například společnost Konopro z České Metuje, která je největším zpracovatelem technického konopí v Česku.

Podle Jindry není přísnost pokynů pro pěstitele velkou bariérou. „Není to nic, co bychom nevěděli nebo neznali. Bariéry budou vždycky, zejména na úrovni byrokracie, ale i tak věříme, že to není nic, co bychom nezvládli,“ řekl Jindra.