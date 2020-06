V pražské radě to drhne kvůli sportovním dotacím. Piráta obviňují ze střetu zájmů

Odpovědný pirátský radní za školství Vít Šimral, do jehož gesce sportovní granty spadají, ve fungování grantové komise, jež připravuje materiál ke schválení, a zapojení PTU a Chvalného do přidělování peněz problém nevidí. Vše prý souvisí s přechodem na nový systém hodnocení na základě tabulky nákladů.

Šimral sice přiznal, že to vypadat jako střet zájmů, brání se ale, že ten by bylo možné namítat u velké části členů grantové komise, protože v ní sedí hlavně zástupci nejrůznějších sportovních organizací a svazů.

Nový systém pro výběr je podle něj mnohem transparentnější, než tomu bylo dříve, a to kvůli zveřejněné tabulce přibližných nákladů na jednotlivé sporty, podle níž se pak peníze pouze přidělí. Takový systém by Šimral chtěl využívat i v budoucnu.

To by mohlo být pro velkou část klubů a sportovišť likvidační, zvláště v návaznosti na ušlé zisky kvůli epidemii koronaviru, kdy přes dva měsíce nemohly fungovat.

„Nechci působit jako laciný kritik, než to okomentuji, prvně si tisk přečtu. Nicméně už teď mě zaráží to, že v grantové komisi sedí za piráty člověk, který šéfuje organizaci, jež o peníze žádá, připravuje pro rozhodování podklady, a ten člověk pak následně o samotném přidělování rozhoduje. Představte si, co by to bylo humbuk, kdyby to byl nějaký aňák,“ nadnesl šéf zastupitelského klubu hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher.