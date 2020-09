V Praze přibyly další kameny zmizelých

„Zde žil Miloš Lederer. Nar. 1922. Deportován 1942 do Terezína. Zavražděn 8.11. 1942 v Mauthausenu“. Strohý nápis, do kterého se vejde celý lidský život. V tomto případě navíc smutně krátký.

„Je to kámen, o který je třeba zakopnout. Zastavit se u něj, podívat se a uvědomit si, co se stalo,” uvedl předseda pražské židovské obce František Váňa. „Občas je to smutné, protože často vidíte, že to bylo ještě dítě. Nebo na druhé straně člověk velice starý. Byli přinuceni odstěhovat se,” dodal.