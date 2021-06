V Praze po roční pauze začíná výstava jedovatých motýlů

„V zásadě lze říct, že téměř polovina motýlů je jedovatá, těch denních. My nevíme přesnou míru, protože záleží na tom, co považujeme za jedovatost. Ano, všichni si řekneme, že jedovatost znamená, že mě to kousne a umřu, tak to motýli nejsou, jedovatost znamená, že to sním a umřu, tak to motýli taky nejsou. Ale znamená to, že když ho sním, bude mi po tom hodně špatně,“ vysvětlil Vladimír Hula z Lesnické fakulty Mendelovy univerzity, jak je to s motýlí jedovatostí.