Praha jediná roste. Chová se přesně jako loni v létě, říká Dušek

„Asi to není tak, že bychom z toho dělali teď nějaké zásadní závěry, ale je to třeba zmínit,” řekl poslancům Vojtěch.

I když se stále jedná „jen“ o desítky nově odhalených případů denně, zhoršení je patrné. Zatímco mezi prvním a druhým červnovým týdnem byl pokles téměř 40 procent, o týden později to bylo 27 procent navíc.

Ve skupině 16 až 19 let je incidence na 100 000 obyvatel v Praze 31,5 a v celé ČR 12,9, u starší skupiny 20 až 29 let je to v Praze 59,9 a v celé zemi 15,6.