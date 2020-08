V paneláku už teče voda, s elektřinou bude problém

Jen velmi pomalu potrvá obnova dodávek elektřiny do panelového domu v Bohumíně, ve kterém došlo v sobotu večer ke žhářskému útoku s jedenácti oběťmi. Zatímco dodávky plynu se již podařilo obnovit a zároveň během středy tekla studená i teplá voda do všech bytů, s elektřinou to nebude zejména ve vyšších patrech jednoduché.