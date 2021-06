V obcích poničených tornádem nutně potřebují stavební materiál

Další klasická humanitární pomoc v tornádem zasažené oblasti moravského Podluží, tedy mezi Břeclaví a Hodonínem, není potřebná. Lidé by tedy už do ní neměli vozit žádné lopaty, košťata, hygienické prostředky, vody ani textil. Všech těchto věcí je dostatek. Poptávka je pouze po stavebninách a dřevu, tedy všem, co lze použít na opravu střech.