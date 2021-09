V obcích po tornádu se těší do školy

Zatímco první den po prázdninách bude vypadat v drtivé většině škol víceméně podobně, v Hruškách, Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Lužicích to bude v každé z místních škol jinak.

Ředitelka školy v Hruškách Svatava Bradávková se do nového azylu těší. „Tvrdonice nám poskytly starší budovu bývalé školy. Máme tam moc pěkné zázemí, vymalovali jsme, opravili záchody, máme tabule včetně interaktivní. Škola je nazdobená a čeká už jen na děti. Sice nebudeme mít tělocvičnu, ale budeme chodit na procházky a do přírody,“ řekla Právu v předvečer prvního školního dne.

Konec prázdnin Bradávkovou zastihl ve výrazně lepší náladě než při předávání vysvědčení. Společně s kolegyněmi se těší, až ráno autobus děti i pedagogy převeze do pár kilometrů vzdálených Tvrdonic. Odpoledne zase všichni společně přijedou zpět.

„Těšíme se, že hlavně pro děti začne zase nějaká normální doba, kdy budou přes den se svými kamarády ve škole. Některé to mají opravdu hodně těžké. Netuším, jak dlouho bude trvat, než se zas budeme v naší škole učit. Čekáme na řemeslníky,“ dodala Bradávková.

Podle místostarosty Hrušek Marka Babisze (KDU-ČSL) by snad na přelomu roku mohla být budova nachystaná pro děti. „Máme materiál, staví se lešení, a když počasí dá, mohli bychom začít se střechou. I když se firmy snaží, vázne dodávka stavebního materiálu,“ řekl Babisz. „Škody byly rozsáhlejší, než se na první pohled zdálo, celé se to protahuje a prodražuje. Díky darům, sponzorům a s podporou státu bychom ale finance měli dát dohromady,“ uvedl.

Tornádo smetlo v Hruškách i školku, takže návrat z prázdnin bude netradiční i pro menší děti. Starší budou autobusem jezdit do Lanžhota, pro ty nejmenší je pak přichystán prostor v místním zemědělském družstvu.

„Paní učitelky myly hračky, zachraňovaly z trosek, co se dalo. Jako obec jsme se snažili v prvé řadě pomoci hlavně občanům, na naše objekty prostě přišel čas až později,“ dodal místostarosta.

Zatímco ze školy v Hruškách nechalo tornádo takřka jen obvodové zdi, v Mikulčicích byly škody o poznání menší. „Museli jsme vyřešit hlavně střechu, ale škola nebyla tolik postižená. Máme vymalováno, sice všechno ještě není úplně suché, ale děti nastoupí do našich vlastních prostor,“ popsal ředitel školy Michal Bešta.

„Všichni zaměstnanci se těší, doufám, že bude normální školní rok. Někteří přišli o střechy, další úplně o celé domy. Tady se dostanou do kolektivu lidí, kteří se navzájem znají a je jim dohromady fajn,“ dodal ředitel.

Takřka netknutá zůstala po tornádu škola v Lužicích. „Máme tu děti z rodin, které to postihlo opravdu hodně. Měli jsme i psychologické školení o tom, jak k nim přistupovat. Doufáme, že to nejakutnější už odeznělo, že se děti těší a že to bude dobré,“ věřil ředitel Vít Hubačka.