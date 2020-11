Zpřísnění v obchodech: uvnitř bude smět být jen omezený počet lidí

Více informací by mělo padnout na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády. Havlíček na dotaz Novinek, zdali se v souvislosti s novou restrukcí budou otevírat i dosud zavřené obchody, přímo neodpověděl.

„Jedeme přesně podle PES, od středy to platí pro všechny otevřené obchody. Je to úplně stejný režim jako na Slovensku, kde s tím není žádný problém. Bez problému se to dodržuje,“ uvedl.