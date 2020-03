V noci na neděli se mění čas

„Konečně budeme moct být doma o hodinu déle,“ hlásá vtip, který týden koluje na internetu a který naráží na to, že teď, když jsou desítky tisíc lidí doma v karanténě, je to vlastně jedno. Pointa úsměvná, leč nepravdivá. Ve skutečnosti se totiž dnešní noc, a tudíž i celý víkend o hodinu zkrátí. Zato večer bude od zítřka o hodinu déle světlo.

Většina Čechů by podle průzkumů střídání času zrušila. Souhlasí s tím i Evropská komise a Evropský parlament a vůbec všechny členské státy EU. Potíž je v tom, že část z nich by radši ponechala v platnosti čas letní a druhá část ten tzv. zimní. Ten by preferovalo i Česko.