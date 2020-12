V Liberci otevřeli novou sjezdovku. A hned ji zase zavřou

Jde o dlouho očekávaný a klíčový projekt celého areálu. Kvůli otevření sjezdovky mířily v sobotu už od rána na ještědský svah stovky lidí. Sjezdovka ale stejně jako všechny ostatní musí kvůli protipandemickým opatřením od zítřka zavřít, takže dlouho očekávanou novinku si v Liberci mohou lidé užít jen do sobotních 16. hodin.

Nová sjezdovka vyrostla na základech předchozí tratě Skalka, která ale byla pouze 380 metrů dlouhá a místy jen 10 metrů široká. Nová sjezdovka má 1,5 kilometru na délku a až se ji podaří celou vysněžit, měla by mít šířku až 45 metrů.

„Dosavadní sjezdovka byla úzká a nepřehledná, nevhodná pro rodiny s dětmi, pro méně zdatné lyžaře mohla být i pastí. Bylo to kritické místo, kde často docházelo k vážným úrazům,“ upozornil Jakub Hanuš.

Kvůli nové trati a náporu lyžařů bylo už od rána na úpatí Ještědu složité zaparkovat. Dlouhé fronty se táhly k pokladně i k sedačkové lanovce. „Upřímně jsme tolik lidí nečekali,“ připustil Hanuš. „Je to signál, že Češi jsou národem lyžařů, kteří se už na zimu těšili,“ dodal.

To, že po jediném dni provozu bude nová sjezdovka od neděle zase zavřená, je pro šéfa skiareálu velkým zklamáním. „Vnímáme to jako podpásovku. Ale nezbývá, než se s tím smířit,“ řekl Hanuš. „Nevadí nám to jen kvůli nové sjezdovce, ale i obecně. Přichází období mezi svátky a koncem roku, kdy lyžaři obvykle najížděli na hory.“