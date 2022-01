V Krnově vyklízejí textilku Karnola, kterou zapálili dva 14letí. Chystají se opravy

„Dnes tady začaly vyklízecí práce části objektu B, do kterého bude přesunuto vybavení vyhořelé dezinatury (vzorkovna), které lze přenést. Stroje, se kterými se nedá hnout, tak zůstanou na místě a budou očištěny stlačeným vzduchem od nejhoršího prachu,“ ukazoval Právu Pavel Hanzel z krnovského odboru investic a správy majetku.

Vítěze rada města vybere do 14 dnů

Vyklízecí práce v dezinatuře potrvají do konce ledna, pak už nastoupí stavebníci.

Ti by měli být hotovi do konce letošního července. Krnovská radnice ale ještě musí vybrat firmu, která opravy udělá.

„O městskou zakázku je mezi firmami zájem, do zadávacího řízení se jich přihlásilo šest. Vítěze rada města vybere do 14 dnů,“ upřesnila krnovská mluvčí Dita Círová s tím, že stavební činnosti se soustředí hlavně do podlaží vzorkovny.