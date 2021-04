Ani jeden nakažený. Na Karlovarsku zaznamenali za neděli nulu

„Jde to na vrub očkování a také promořenosti. V rámci pravidelných testů se velká část lidí dotrasovala a také jim skončily karantény. Pokud je za neděli nula, tak je to jen jediný den a také tam může být určitá chyba v rámci výsledků, protože jsou někdy dopisovány až v den, kdy je výsledek, nikoliv v den odběru. Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale moc bych to nepřeceňoval. Je to číslo krásné, ale opravdu bych to nepřeceňoval, protože těch důvodů může být víc,“ uvedl ke stále klesajícím číslům přírůstků nakažených onemocněním covid-19 generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März, který měl dosud jako uvolněný krajský zastupitel na starosti zdravotnictví včetně očkování.