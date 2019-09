V kauze Čapí hnízdo mohu zvažovat kroky, uvedl Zeman

Domnívá se, že pokud nebude trestní stíhání zastaveno městským státním zastupitelstvím, nebo nejvyšším státním zastupitelem Pavlem Zemanem , bude se vléci ještě týdny nebo měsíce. Šarocha si prý váží za to, že se nebál změnit v kauze názor po letitém trestním stíhání. „Nevím, jestli je to pravda. Ale pokud ano, každému z nás se stalo, že jsme studovali nějaký spis a přistupovali jsme k tomu s nějakým názorem a mnohdy jsme tento názor změnili. Já si vážím pana Šarocha za jeho odvahu,“ dodal.

Domnívá se, že pokud by se Babišova kauza dostala k soudu a ten jej osvobodil, stal by se soudce terčem útoků některých politiků a médií stejně, jako nyní útočí na Šarocha.

„Kdyby pan Šaroch navrhl obžalobu, tak si myslím, že by část některých politiků a novinářů nadšeně jásala. Ale sdílím názor, že těchto devadesát stránek bychom si měli přečíst. Stejně jako je rozsudek veřejně přístupný, tak proč by nebylo veřejně přístupné toto?“ dodal Zeman.

Právo městského státního zastupitelství případ ještě posoudit, však prezident respektuje. „Jestli to chce městské státní zastupitelství ještě přezkoumat, tak co by ne. Ale já nechápu, co by na tom přezkoumávalo. Chce se dál věnovat 20 tisícům stránkám?“ divil se.