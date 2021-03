V Hvězdové ležel kmet z doby bronzové

Za ctihodného kmeta lze označit muže, který žil na území města Brna ve starší době bronzové a jehož ostatky vykopali archeologové v Hvězdové ulici, nedaleko samotného centra města. Ukázalo se, že má extrémně opotřebený chrup. Znamená to, že žil velmi dlouho. Následně to potvrdili antropologové. Zjistilo se, že muž se dožil zhruba 45 až 65 let, což jej řadí mezi dlouhověké.