V exekuci přišli o domov, pomáhá obec i dárci

Ještě minulý týden přitom vypadala situace Miroslava (78) a Jany (76) Janečkových bezvýchodně. Dům, který si v údolí Berounky nedaleko od Prahy postavili a v němž strávili 38 let, měli do úterý opustit.

Kam půjdou, co bude s jejich věcmi, ještě před týdnem nevěděli. Nebývalou akceschopnost však projevil místní obecní úřad v Letech. Tamní starostka Barbora Tesařová, která do té doby netušila, že Janečkovi jsou tak blízko životu na ulici, začala hledat řešení. Zatím se manželé nemusí stěhovat ani z domovské vesnice.

„Nynější situace je taková, že Janečkovy s pomocí technické roty stěhujeme do statku poskytnutého jedním ze zastupitelů obce. Tam se jim líbí, mají velké přízemí, bezbariérové,“ řekla v úterý Právu starostka s tím, že už o víkendu pomáhala se stěhováním seniorů. „Exekutor chce, aby byl dům kompletně vyklizen do čtvrtka, kdy už by tedy měli Janečkovi bydlet ve zmíněném statku,“ upřesnila starostka.