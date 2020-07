V domě dětí v Bílovci mizely peníze, ředitelka po ohlášení kontroly radši rovnou sama skončila

Co přesně se v DDM v Bílovci stalo, případně v jaké výši je škoda, není jasné. Ve městě se spekuluje řádově o statisících korun. „Je to skutečně jen spekulace a vše ukáže až důkladná kontrola. Vím jen to, že paní ředitelka uvedla, že se to dělo několik let,“ dodala starostka, která již ředitelku odvolala z funkce a vyhověla tak jejímu přání.