Uzavření obchodů a restaurací se bude muset posuzovat individuálně, míní právník

„Pokud by se pokusil pan ministr zdravotnictví otrocky překlopit současná vládní opatření do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak budou u soudu napadena,“ řekl Novinkám.

Sám Dostál již jednu takovou žalobu na jaře podal a uspěl. Městský soud v Praze tehdy zrušil opatření ministerstva, která vydalo právě na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Týkala se jak omezení maloobchodního prodeje, tak omezení volného pohybu osob. Podle pravomocného rozsudku byla nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona v režimu nouzového stavu. Ten však v ČR v neděli 14. února končí.

Někteří hejtmani už oznámili, že chtějí ve svých regionech vyhlásit stav nebezpečí. Ten však umožňuje zejména regulovat pohyb obyvatel a nařizovat pracovní povinnost.

Maloobchody a služby

„Některé maloobchody a služby nejsou epidemicky rizikové, a tak tam zákaz neobstojí, jiné naopak jsou, a tak obstojí,“ vysvětluje Dostál. Z toho důvodu podle něj nelze ani jednoduše říct, zda zůstanou, či nezůstanou platná opatření o omezení maloobchodu.

Například v případě restaurací upozorňuje, že může jít jak o obrovské vývařovny, kde je spousta lidí, tak o „gurmánský klub“, kde nesedí více než tři čtyři lidé. „Vždycky je k tomu potřeba přistupovat specificky,“ podotkl.

Shromažďování

Pokud jde o shromažďování, kupříkladu zákaz fotbalového zápasu, kam by přišlo 15 tisíc diváků, by podle Dostála v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví jednoznačně obstál.

Odlišná situace by však mohla nastat třeba v kostelích, kde bude vysoký strop, lidé budou sedět s příslušným odstupem a zavede se limit počtu lidí po vzoru supermarketů. „Myslím, že je to pak srovnatelně bezpečné a zákaz nebude důvodný. Kdyby se překlopil do toho nového stavu, tak je možné, že ho někdo úspěšně napadne,“ podotkl.

Provoz úřadů

Bez nouzového stavu se bude podle Dostála provoz úřadů „složitě“ schovávat pod ustanovení o ochraně veřejného zdraví.

„Osobně nejsem přesvědčen o epidemiologické smysluplnosti omezení úředních hodin. Úkonů neubylo, a lidi se tam akorát namačkají,“ uvedl.

Dostál je tedy přesvědčený, že by opatření, které omezuje provozní dobu úřadů, u soudu neobstálo, jelikož by to mohlo situaci naopak zhoršit.

„Potřebujeme provoz rozložit tak, aby se tam lidé tolik nepotkávali. Smysluplnější je nechat úřední dobu dlouhou s tím, že se umožní, aby tam lidé vcházeli bez vzájemných kontaktů,“ doplnil.

Pandemický zákon jako nové světlo na konci tunelu

Dostál závěrem podotkl, že podle jeho názoru nebyla opatření z hlediska proporčnosti v pořádku již nyní.

Omezení, která jsou vydaná v rámci stavu nouze, ale lze napadnout pouze u Ústavního soudu. „Nyní se situace tedy odblokovala ve smyslu, že to, co bylo celou dobu špatně, je najednou napadnutelné i před soudy (nižší instance),“ pokračoval.

Zároveň však připustil, že by soud zřejmě nerozhodl rychleji než v řádu týdnů. V té době by ale podle něj měl být už hotový pandemický zákon. „Ten by měl garantovat, že řízení státu bude pod dostatečnou parlamentní kontrolou a současně bude možné zavést bez jakýchkoliv sporů veškerá opatření, která jsou nutná k zvládnutí epidemie,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) během čtvrtečního jednání Sněmovny sám uvedl, že zákon, který by nahrazoval nouzový stav, by mohl být předložen do dvou týdnů.