Uzavření hranic dělá těžkou hlavu českým exportérům

„Do Německa směřuje přes 30 procent našeho exportu. Jakékoli komplikace ve vzájemném obchodu jsou pro české exportéry velkým problémem. Týká se to především firem, které své partnery zásobují v režimu just-in-time, tedy přesně načas, ve kterém je důležitá každá minuta. To je například autoprůmysl nebo strojírenství,“ řekl Právu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Omezení cest do Německa podle něj má velký dopad i na firmy, které musí své výrobky odborně instalovat nebo poskytovat pravidelný servis. To může způsobit i odstávky výroby u zákazníků, a tuzemská firma tak přijde o zakázky a důvěru. Podle ředitele Svazu německého průmyslu Joachima Langa bude mít uzávěra dominový efekt. „V následujících dnech se mohou zcela rozpadnout dodavatelské řetězce po celé Evropě,“ varoval podle magazínu Der Spiegel Lang.

Až do odvolání nejezdí do Německa vlaky německých drah ani ČD, spoje zastavili i autobusoví dopravci RegioJet a FlixBus. „V provozu je pouze spoj z Chorvatska do Německa, který jezdí dvakrát týdně přes Prahu. Cestující jsou povinni splnit požadavky na udělení výjimky pro překročení hranic, spojem z Prahy mohou cestovat rezidenti žijící v Německu,“ řekla Právu mluvčí FlixBusu Martina Čmielová. Firma získala pro uvedený spoj výjimku.