Utopit to v alkoholu. Závislých v karanténě přibylo, léčebny nestíhají

„Letos to bylo první léto, kdy všechny adiktologické provozy měly čekací lhůty. Ve všech léčebnách po republice bylo v létě totálně plno. To se běžně neděje,“ řekl Právu profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Děti nechodily do školy, některé instituce začaly selhávat, pro mnoho lidí to vytvořilo těžko řešitelnou situaci,“ uvedl přednosta.

Podle něj karanténa byla kritická hlavně pro lidi, kteří s alkoholismem dosud jen bojovali. „Rozpili se rizikoví lidé, o kterých by ani nejbližší neřekli, že jsou to alkoholici,“ podotkl.

Podle ní nadužívání hlavně benzodiazepinů a dalších útlumových léků a prášků na spaní je ve společnosti dlouhodobým problémem, který se v karanténě prohloubil. „Dřív to byl hlavně problém žen, ale muži je už dohánějí a je to problém i u se­niorů,“ poznamenala Vedralová.

Odborníci na závislosti očekávají, že v příštím roce se počet závislých a počet žádostí o léčbu zvýší. Dalším problémem jsou děti a dospívající, kteří volné chvíle trávili na internetu a hraním počítačových her. „Nevíme, jak se projeví, že byli celou tu dobu online, a co to s nimi udělá,“ řekla Vedralová.

Podobně mluví i Miovský. „Očekávám, že nejenom my, ale i pedagogické poradny budou mít co dělat, protože nebude lehké po pěti měsících děti umravnit a vysvětlit jim, co se děje a že se musí vrátit do školy,“ uvedl Miovský.