Ústavní soud zvýhodnil pravicové trpaslíky

„Vyjednávání s menšími stranami nám to umožní, to nemohu zastírat, ale Ústavní soud se nemá vměšovat do politické soutěže,“ řekl Právu Klaus ml. „Nám to sice vyhovuje a usnadní jednání se Svobodnými, ale musím se na to dívat jako občan,“ uvedl. Detaily o chystané koalici zatím nesdělil. „Jednáme o pravicové kandidátce se soukromníky a Svobodnými, kterou včas oznámíme,“ řekl.