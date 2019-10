Ústavní soud odmítl stížnost Altnerových dědiců

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.