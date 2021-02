Ústavní soud – nezávislá nejvyšší autorita

Na něj navázal s účinností od 1. července 1993 Ústavní soud České republiky. Skládá se z 15 členů jmenovaných na 10 let prezidentem republiky se souhlasem Senátu.

V roce 2003 se stal ústavním soudcem, jmenoval ho Václav Klaus. Současně se stal předsedou ÚS. Znovu byl do funkce jmenován Milošem Zemanem v roce 2013.

Soudcem Ústavního soudu se může stát bezúhonný občan, který dosáhl 40 let věku má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Neshledal poplatky jako protiústavní a omezující poskytování zdravotní péče a přenechal je politikům, kterým podle vyjádření soudce zpravodaje Stanislava Balíka náleží. „Je především úkolem politických stran a pravomocí zákonodárce, aby stanovil tyto rámce. My máme posuzovat jen případnou protiústavnost,” uvedl Balík.

Soud tak poprvé zrušil ústavní zákon. Znamenalo to, že se předčasné volby plánované na 9. a 10. říjen t. r., jejichž příprava již byla v plném proudu, nekonaly. Rozhodnutí vyvolalo na politické scéně obrovský poprask.

Úřednická vláda Jana Fischera, která nahradila druhou vládu Mirka Topolánka po vyslovení nedůvěry v březnu 2009, tak vedla zemi až do konce funkčního období Poslanecké sněmovny a řádných voleb na jaře 2010.

Žaloba poukazovala také na to, že Klaus téměř rok nejmenoval žádného ústavního soudce a navrhl Senátu jen dva kandidáty, které horní komora neschválila. Prezidentovi dále vytýkal, že pět let nerozhodl o jmenování Petra Langera soudcem navzdory soudnímu verdiktu, který mu to ukládal.