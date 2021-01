Ústavní soud dává bianco šek k věznění dětí, bouří se rodina dívky kopnuté koněm

Případ se začal psát loni na podzim poté, co dívce lékaři v českobudějovické nemocnici ošetřili tržnou ránu po kopnutí koněm. Matka pak odmítla očkování, vzala si jen léky a s reverzem opustila s dcerou nemocnici. Špitál pak prostřednictvím sociálky inicioval vydání předběžného opatření s tím, že dítě je v ohrožení života a mělo by být umístěné do nemocnice i proti vůli matky.