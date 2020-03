ÚS: Přístup k majetkovému přiznání komunálních politiků má být jen na požádání

Plénum se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem konstatovalo, že povinnost poskytovat údaje o majetku tak, jak ji zákon ukládá, sleduje legitimní cíl, tedy zabránit výkonu veřejné moci ve prospěch soukromých zájmů. Zcela v pořádku je podle pléna i to, že přiznání musejí podávat i neuvolnění funkcionáři, neboť stejný zájem o kontrole platí i u nich.

Šimíček však upozornil, že je potřeba zvažovat zásah do soukromí dotčených funkcionářů, neboť s údaji se dnes může seznámit takřka kdokoli, a majetkové poměry se tak mohou stát „věcí veřejnou“. Podle ústavních soudců postačí zpřístupňovat údaje z registru jen na základě žádosti.

„Má-li být cílem nahlížení do centrálního registru oznámení prevence či odhalení střetu zájmů, respektive zvýšení důvěry veřejnosti v činnost veřejné moci, nikoli pouhé uspokojení osobní zvědavosti, či dokonce zjišťování informací pro účely nezákonné či jinak nepřípustné, nelze považovat formální bariéru v podobě podání individuální žádosti za překážku, která by naplnění uvedeného účelu bránila,“ upozornil soudce Šimíček.

Lex Babiš platí, rozhodl Ústavní soud. Nic to nemění, vzkázal premiér

„Způsob zpřístupňování údajů u veřejných funkcionářů spočívající v přímém zveřejnění údajů z registru oznámení není pro dosažení sledovaného cíle potřebný, tudíž porušuje práva na soukromí,“ dodal Šimíček s tím, že současná praxe může fungovat až do konce letošního roku. Do té doby by měli zákonodárci normu upravit.