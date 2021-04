Úřady loni odebraly loni z rodin o pětinu méně dětí

Nejvyšší soud v Česku už na začátku roku 2011 uvedl, že chudoba a špatné bydlení nemohou být hlavní důvod k umístění dítěte do ústavu. Odebrat dítě je možné až tehdy, pokud jiná opatření nevedla ke zlepšení podmínek. Potřeba je také vyslechnout názor dítěte, nařídil Nejvyšší soud.

Podle zástupců organizací na podporu rodin je nutné posílit preventivní služby a podporu, aby domácnosti dokázaly potíže zvládnout a děti z nich nemusely odcházet. Netýká se to ale případů, kdy jde dětem o zdraví, zdůrazňují experti. Dodávají, že chlapci a děvčata by se také neměli dostávat do ústavů, ale k přechodných či dlouhodobým pěstounům.