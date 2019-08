Úřad požádal policii o prověření dotace pro Mynářovu firmu

Mynář také podle České televize v Osvětimanech vybudoval rybník, aniž by k tomu měl potřebná povolení. Dostal za to pokutu 50 000 korun. Kancléř z rybníka navíc částečně zasněžuje vlastní sjezdovku, a ani na to podle televize nemá povolení. Další Mynářova firma O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. pak dostala letos pokutu 40 000 korun od České inspekce životního prostředí za vypouštění odpadních vod do potoka v Osvětimanech.