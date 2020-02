Upozornit na vaše zlodějiny není zrada vlasti, reagují Piráti na Babišův výpad

Podle Peksy je označení europoslanců za vlastizrádce krajně nevhodné. Zdechovský Babišovi po sociálních sítích vzkázal, že pokud se jemu nebo jeho rodině něco stane, bude za to premiér plně zodpovědný. Babiš podle něj svým výrokem překročil všechny meze demokratického státu a měl by se za to okamžitě omluvit.