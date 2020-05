Unikátní muzeum Tatry vstává z popela, pomáhají dárci i s penězi v krabičce od salátu

„On zachraňuje historii, aby se nezapomnělo, co dokážou české hlavy a ruce, a teď je třeba pomoci jemu,“ konstatuje motorkář Jindřich Kohout, jeden z party šesti chlapů, kteří mu přivezli v krabičce od salátu několik tisíc korun.

„Hodně přispěl šéf radotínské štěrkovny, pak tamní řidiči i ženské z expedice z lomu ve Zbraslavi. A trochou i my, patrioti z Mokropes,“ dodává Václav Příplata.

„Nečekal jsem to. Že na nás lidé myslí, mě drží psychicky nad vodou,“ říká dojatě Horka.

„Okamžitě přispělo finanční pomocí vedení společnosti Tatra i její řadoví zaměstnanci, naši kamarádi a další nadšenci. Po práci odpoledne to tady dáváme do kupy. Hala bude do zimy. Zničená tatra je práce na dva tři roky,“ ukazuje Horka na ohořelou kostru jediného kusu sto jedenáctky, která sloužila jako silniční laboratoř pro testování povrchů.