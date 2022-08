Ukrajinští zdravotníci dohánějí češtinu

To ale bývá potíž, aprobační zkoušku musí absolvovat v češtině. Zatím proto pracují pod dohledem nebo vykonávají pomocné práce a snaží se zlepšit si češtinu.

„Jedna lékařka umí celkem obstojně česky, protože tu už má roky někoho z rodiny, ostatní se snaží. I dle jazykových možnost jsou na takových pracovištích a vykonávají takovou práci, aby to nebylo limitující pro ně ani pro pacienty,“ řekla Právu mluvčí Veronika Plachá.

O nostrifikaci a o povolení ministerstva zdravotnictví si zažádala zatím jediná sestra. „Jedna sestra má povolení a udělala si sanitářský kurz, pracuje tedy na pozici sanitářky. Další tři si zatím příslušné doklady nevyřídily, ale do budoucna plánují podat si žádost. Pracují jako pomocníci sanitářů. Co se týká jazykové bariéry, není to zatím dokonalé, ale učí se a domluví se,“ řekla Lipovská.