Uklidíme a lidi můžou chodit, těší se hospodská

„Těšíme se na lidi, že je budeme mít konečně v hospodě a že se o ně budeme moct aspoň částečně postarat,“ vyprávěla. Jídlo si totiž zatím v restauraci nedají. „Respektujeme, co musí být,“ krčí rameny Svejkovská, která s rodinou v hospodě U Švejka působí dvacet let. Otevřená bude půlka hospody, druhá část poslouží jako technické zázemí.

Podle ní je lepší, že uvolnění nastane ve čtvrtek, a nikoliv už dnes, jak se uvažovalo, protože by na přípravu zbylo jen málo času. Netají ale obavy, že by po uvolnění restrikcí mohlo nemocných zase přibývat a hospody by za pár týdnů musely zase zavřít.