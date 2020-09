Ukázaná platí. ANO zahájilo předvolební kampaň

Zahájení kampaně se zúčastnil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Motto kampaně je „Ukázaná platí” a znamená to, že jsme první hnutí, které to, co má v programu, plní. A můžeme složit účty a dokázat, co konkrétně máme za sebou,” uvedl na úvod Babiš.