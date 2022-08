Udženija: Vládní půdorys by byl v Praze ideální

Nemám ráda, když se říká nikdy. Otočí se to proti vám, a to i v životě. Už dlouho nespolupracujeme s komunisty, je pro nás nemyslitelná spolupráce s SPD. V zastupitelstvu teď nesedí, uvidíme, zda se tam dostanou.

Už před čtyřmi lety někteří naši soupeři strašili lidi, že jsme s ANO domluvení. To samé bylo v parlamentních volbách, teď se to obnovuje znovu. Vrchní mezi těmi, kdo straší, je Jan Čižinský (Praha sobě – pozn. red.). Byl to právě pan Čižinský, kdo s ANO v minulém volebním období čtyři roky v Praze vládl.

Není to milá situace. Nicméně pan Pospíšil nám vše vysvětlil a mně jeho vysvětlení stačí. Sám se přihlásil k podání vysvětlení na policii, i když ho o to nikdo nežádal. Je to akt, který říká, že tam šel s čistým svědomím a řekl, co ví.