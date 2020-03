Udavači, jako za dob KSČ. Poslanci se poštěkali kvůli Radě ČT

Šéf volebního výboru Berkovec rozeslal poslancům e-mail, ve kterém se dopodrobna vyjadřuje ke každému adeptovi na členství v radě. Analyzuje u nich například, zda případné zvolení vzbudí protesty médií, zda by poškodilo hnutí ANO nebo zda by mohli v radě zastupovat zájmy šéfa ČT Petra Dvořáka. Informoval o tom server Info.cz

O adeptovi do Rady ČT Michalu Klímovi Berkovec například napsal, že „dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti hnutí ANO a není žádný důvod se domnívat, že tomu bude jinak.“

„Berkovcovy notičky“ na jednání Sněmovny před středeční volbou ostře kritizovali zástupci opozice. Do poslanců ANO se pustil třeba šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura a navrhl odvolání poslance Berkovce z funkce předsedy volebního výboru.

„Vyzývám předsedu volebního výboru, aby na svou funkci rezignoval. Vaše metody jsou naprosto nepřijatelné, přijde mi to jako zpráva z dob KSČ a jsou to udavačské metody,“ uvedl Stanjura.

Kritikou nešetřil ani šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. „Co se týká rad, máme hledat profesionály, kteří jsou schopní zajistit nezávislost. Vztah k jakékoliv politické straně je zcela za hranou, je zcela manipulativní a zavání to tím, co tu bylo před rokem 1989,“ prohlásil Bartošek.

„Bavíme se zde o svobodě médií, a jestliže je pro vás klíčová informace o tom, jaký má daný člověk vztah k hnutí ANO nebo je sympatizant pana premiéra, tak je to jasná politizace těchto rad,“ hřímal. Někdejší šéf lidovců Marek Výborný přirovnal jednání Berkovce k praktikám StB.

Berkovce naopak hájil poslanec ANO Pavel Plzák. „Email nebyl určen vám, ale byl určen mně. Může si to dovolit. Já jsem chtěl vědět něco víc a zajímala mě i jejich stranickost ve vztahu k našemu hnutí,“ uvedl Plzák.

Do debaty se ostře zapojil i bývalý člen ODS a dnes předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. A pustil se právě do své alma mater. V ODS podle nej panují stejné podmínky jako v hnutí ANO.

„Nezlobte se kolego, ale kdysi jsem býval členem klubu ODS a na každé schůzi před každou volbou znělo, ať volím toho a toho, že je to náš člověk, a dokonce mi chodila i SMS,“ nešetřil ODS Klaus. Šéf poslanců ODS Stanjura se ohradil s tím, že je to lež.

Berkovec na dotazy Novinek nereagoval. Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl: „Někteří se na něj (Berkovce) obrátili a chtěli poradit. Neměli jsme ten obrovský počet osob projednat na klubu. Nemyslím si, že bychom hnutí ANO podporovali odvolání pana Berkovce,“ řekl Vondráček. On sám prý e-mail nečetl.

Poslankyně ANO Barbora Kořanová se od dopisu Berkovce se distancovala. „Je to jeho soukromá aktivita, osobně jsem zmiňovaný mail neobdržela,” sdělila Novinkám.

„Je to osobní aktivita kolegy Berkovce. Nevěděl jsem že ho psal, nebyl jsem mezi příjemci. Není to materiál hnutí ANO ani našeho klubu. Já osobně se od toho distancuju, není to vhodný postup,” napsal Novinkám poslanec ANO Martin Kolovratník.