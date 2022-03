Učitelka zpěvu dělá radost malé Máše z Poltavy

Máša přišla s rodiči a starší sestrou z Poltavy v Charkovské oblasti. Na východě Ukrajiny se už zpěvu věnovala. „Máša je velmi ambiciózní holčička. Chodila do školy, kde je vychovávali jako velké hvězdy. Když přijela do Prahy a nedělala nic, byla z toho celá vedle, a tak rodiče oslovili naši ‚zušku‘ a Máša k nám dochází na zpěv a na klavír,“ řekla Právu její učitelka zpěvu Silvie Młynarczyková. Máša zatím dochází na sólový zpěv, kvůli jazykové bariéře, která by při sborovém zpěvu bránila v kvalitní výuce.

„Máša velmi dobře komunikuje, chce se učit česky. Často se mě ptá na různá slova, a to nejenom z názvosloví, které tady používáme, ale třeba i na to jak se řekne ,Jak se jmenuješ‘, aby se mohla lépe seznámit,“ vysvětlila kantorka.

Mášin největší koníček je právě zpěv a tanec. „Ráda by ovládla všechno. Když jí něco řeknu, okamžitě to chce zkusit, chce se zlepšovat. Dokonce tak moc, až ji musím trochu krotit. Na tenhle přístup nejsem u jiných dětí zvyklá. V Česku je to učení více na pohodu, ale Máša to má nastavené jinak,“ popsala zkušenost učitelka.